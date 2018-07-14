الهلال الأحمر فرع طبرق يوزع مساعدات على نازحي درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 11:22 صباحا
توزيع المساعدات الغذائية على أهالي درنة. (الإنترنت)

وزعت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طبرق، اليوم السبت، مساعدات على الأسر النازحة من مدينة درنة، والمسجلة في قوائم لدى الفرع، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونشرت الأمانة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا توضح كمية المساعدات المقدمة إلى النازحين.

وكان الهلال الأحمر فرع طبرق، بدأ في تسجيل النازحين القادمين إلى المدينة من مدينة درنة، يونيو الماضي، بمقر العيادة التابعة لشبيبة الهلال الأحمر في حي المطار القديم بطبرق.

ووزع فرع جمعية «الهلال الأحمر» الليبي بمدينة البيضاء، المساعدات الإنسانية المخصصة للأسر النازحة إلى المدينة من مدينة درنة شرق البلاد.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أواخر يونيو الماضي تحرير مدينة درنة من قبضة «الجماعات الإرهابية وانتهاء جماعات الإرهاب» من مختلف مناطق شرق ليبيا.

توزيع المساعدات الغذائية على أهالي درنة. (الإنترنت)
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