الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 10:30 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الجنوب والشمال الغربى مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وأوضحت النشرة الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد أن درجات الحرارة تميل للاعتدال النسبي على المناطق الساحلية للشمال الشرقي.

راس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
في شمال غرب البلاد، تكون السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون يوم الإثنين شمالية غربية على مناطق الشمال الغربي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و42 مْ، ولاتتجاوز 34 مْ على سرت . 

بن جواد - سهل بنغازى حتى مساعد - جالو - مرادة
في شمال شرق البلاد، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور شبورة مائية على البيضاء والمناطق المجاورة لها.
الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 مْ على الساحل، وبين 36 و40 مْ على رأس لانوف ومناطق الدواخل.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والريـاح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناَ على بعض المناطق.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و39 مْ، تصل إلى 44 مْ على غدامس وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين القادمين.

الكفرة - تازربو - السرير
في جنوب شرق البلاد السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 مْ، وتسجل انخفاضا طفيفا خلال اليومين المقبلين.

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