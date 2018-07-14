سيالة يبحث مع مسؤولين أوروبيين دعم العملية السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 يوليو 2018, 09:19 صباحا
سيالة خلال اجتماع وزراء خارجية دول تحالف محاربة داعش بالعاصمة بروكسل. (الإنترنت)

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، في لقاءين منفصلين، مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، تطورات الأزمة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية بالعاصمة طرابلس، إن الوزير سيالة التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، علي هامش أعمال الاجتماع الدولي لمحاربة داعش الذي عقد الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث تطوير التعاون والتنسيق المشترك وسبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني.

وفي لقاء آخر، بحث الوزير سيالة مع نظيره البلجيكي ديديه ريندرز، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.

كما بحث الوزيران، سبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ودعم جهود حكومة الوفاق الوطني، بحسب البيان.
 

وزير خارجية الوفاق الوطني وأمين «الناتو».
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