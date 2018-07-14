سيالة يلتقي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

التقى المفوض بمهام وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد سيالة، في بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ.

وجاء اللقاء على هامش أعمال الاجتماع الدولي لمحاربة داعش الذي إنعقد الخميس الماضي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفقًا لما نشرته إدارة الإعلام الخارجي على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأشارت إدارة الإعلام الخارجي إلى أن الوزير المفوض بحث مع الأمين العام لحلف شمال الاطلسي تطوير التعاون و التنسيق المشترك و سبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة و دعم جهود حكومة الوفاق الوطني.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» أعلن الأربعاء الماضي في ختام قمته المنعقدة في بروكسل، اليوم الأربعاء، دعم العملية السياسية في ليبيا بقيادة ليبية، التي تهدف إلى الدفع بالمصالحة السياسية الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة.

وقال قادة الحلف في بيان إن هذا الهدف يندرج ضمن البيان الذي أدلى به رئيس مجلس الأمن في 6 يونيو 2018.

ورحب قادة «الناتو» بالالتزام الذي قطعته الأطراف الليبية بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وموثوقة، كما جرى التفاهم بشأنها في مؤتمر باريس في الآونة الأخيرة يوم 29 مايو الماضي.