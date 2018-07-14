أسرة الطفل عبدالرحيم من طرف الأم تستلمه من مركز بنغازي الطبي

قال مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، إن الطفل عبدالرحيم صبري تسلمته أسرته (خالته وخاله) وسجل له خروج من المركز.

وأوضح قويدر لـ«بوابة الوسط»، أن «أسرته من طرف الأم كانت مشغولة بمراسم العزاء حيث توفيت في والدة عبدالرحيم وجدته وشقيقته في الحادث المروري ونجا عبدالرحيم من الحادث باعجوبة، ولكن دخل في غيبوبة لمدة أسابيع، قبع في غرفة العنايه الفائقة بمركز بنغازي الطبي».

وأضاف قويدر: «أن الحالته الصحية لطفل عبدالرحيم مستقرة، ويحتاج إلى جلسات علاج طبيعي حتى يتمكن من الحركة نتيجة تعرض نصفه الأيمن لقليل من الخمول ولكن مع العلاج الطبيعي سيعود للحركة بشكل طبيعي جدًا»، لافتًا أن « مكتب الرعاية الاجماعية والأخصائية الاجتماعية تمكنت من متابعة حالته، مؤكدًا أن النطق سيعود كما في السابق، والطفل يحتاج لمتابعة نتيجة الصدمة وفقدان أسرته».

وأشار قويدر، أن «والد الطفل متوفي منذ فترة وفقد أسرته في الحادث المروري المروع ودخل في غيبوبة على إثرها».

وأكد قويدر على أن «الأخصائية الاجتماعية بمكتب الرعاية الاجتماعية انتصار الفاخري ودكتورة مكافحة العدوى رويدا احسونه وأخصائيتي التغذية الدكتورة عائشة ورانيا وأخصائيين التخدير تهاني الربيعي ومحمد نجم ومعتز دغمان، والتمريض أنيس سالم وعبدالسلام والمعاون الصحي عزيزة، هؤلاء هم من اهتموا بالطفل بشكل شخصي ومستمر ويتابعون حالته الصحية والنفسية، وكانوا يخرجون به للحديقة ويقدمون له الدعم النفسي في ظل غياب أسرته تلك الفترة».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بنغازي قصة وجود الطفل عبدالرحيم لوحده بمركز بنغازي في ظل غياب أسرته من طرفي الأب والأم بسبب مشاكل اجتماعية بينهما، واهتمام العاملين بمركز بنغازي الطبي به، موجهين نداءِ لهما لاستلام الطفل بدلًا من أن ينقل إلى دور الرعاية بعد أن أصبح يتيم الأبوين.