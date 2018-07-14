ندوة علمية حول الخيارات الصحية للقلب بطبرق

طبرق – بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 14 يوليو 2018, 12:29 صباحا

اختتمت منظمة «قلم الشباب» بطبرق ندوة علمية أقيمت على مدار يومين بفندق دار السلام عن الخيارات الصحية للقلب لكل الناس في كل مكان تحت شعار «اهتم بمضغتك».

وقالت معدة الندوة الدكتورة غادة الكاديكي لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «منظمة قلم الشباب رفعت شعار سلاحنا القلم وعدونا الجهل وهدفنا الوطن ومن هذا المنطلق قمنا بتنظيم الندوة ليومين متتاليين بفندق دار السلام عن القلب وكيفية حمايته والمحافظة عليه ودعوة كل الناس بالإبتعاد عن الأكلات الدسمة والمضرة بالصحة وخاصة الأبيضين وهما السكر والملح».

وأضافت: «استهدفنا في الندوة فئة كبار السن الذين لا يعلمون شيئًا عن تركيب القلب بشكل عام وعلى ماذا يحتوي وكيف يعمل وكيف يحافظون عليه من خلال تنظيم وجبات الأكل بشكل عام وممارسة الرياضية وغيرها وقد قدمت الندوة بمساعدة وإشراف أساتذة وأطباء متخصصين في مجال الباطنة والقلب».

وأشارت الدكتورة غادة الكاديكي إلى أن «منظمة قلم الشباب تهدف إلى تجسيد ثقافة الحوار ونبذ العنف والحفاظ على الفكر الشبابي من التطرف والإرهاب بالإضافة إلى الإشراف على تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل وغيرها».

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