الحكومة الإيطالية تساهم بنصف مليون يورو لدعم جهود المصالحة في ليبيا

أعلنت السفارة الإيطالية في طرابلس أن الحكومة الإيطالية ساهمت بنصف مليون يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا لدعم جهود المصالحة الوطنية.

وقالت السفارة الإيطالية إن السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني، والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجييف، وقعا اتفاقية لدعم جهود المصالحة المحلية والوساطة في ليبيا.

وتأتي اتفاقية التمويل كجزء من مشروع «نحو المصالحة الوطنية في ليبيا» وتم التوقيع عليه في احتفال في السفارة الإيطالية في طرابلس.

وأشارت السفارة إلى أن «التزام الحكومة الإيطالية بمبلغ 500000 يورو لتعزيز دور الوسطاء المحليين والمجتمع المدني والشباب والنساء والزعماء الدينيين في جهود المصالحة من خلال سلسلة من أنشطة بناء القدرات ومن خلال توطيد شبكة نشطة ودرب من صانعي السلام المحليين ، تشمل أيضا مجموعة خاصة بالنساء».

وقال السفير بيروني إن «التعامل مع مظالم المجتمعات من خلال الحوار هو الفرضية اللازمة لعملية سياسية شاملة تؤدي إلى الاستقرار والازدهار في ليبيا».

وأضاف: «تطوير القدرات والمهارات اللازمة على المستوى الشعبي ، بما في ذلك النساء والشباب في هذا الجهد الوطني الحقيقي ، هو مفتاح تمكين المجتمعات المحلية ، ومن خلال هذا البرنامج ، تقدم إيطاليا مرة أخرى دعمها الواقعي للجهد الذي تقوده الأمم المتحدة نحو السلام لشعب ليبيا».

من جانبه أكد المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا سلطان حاجييف: «نحن ممتنون لشركائنا الإيطاليين لدعمهم المستمر لجهود التنمية في ليبيا. كانت إيطاليا ولا تزال واحدة من شركائنا الدوليين المهمين في البلاد».

ولفت سلطان حاجييف إلى أن «عملية المصالحة ليست سهلة أبداً ، ولكنها حيوية للسلام والاستقرار. نأمل أن تسهم هذه المساهمة القيمة من نظرائنا الإيطاليين في تعزيز عمليات الوساطة والتأثير إيجابًا في المصالحة المحلية».