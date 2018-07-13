بنبرة صارمة.. إيطاليا تُطالب مالطا باستقبال سفينة تحمل 450 مهاجرًا

وزير البنى التحتية والنقل دانيلو تونينيللي

طالبت الحكومة الإيطالية، مساء الجمعة، نظيرتها المالطية باستقبال سفينة صيد خشبية تحمل 450 مهاجرًا، مشيرة إلى أنه «وفقا لقانون البحار، يتعين عليها فتح مينائها أمام هذه السفينة بحكم أنها تبحر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية» بمياه المتوسط.

وعرض وزير البنى التحتية والنقل دانيلو تونينيللي في تغريدة، مساعدة خفر السواحل الإيطالي للسطات المالطية «إذا لزم الأمر» ولكن دعاها إلى «القيام على الفور بواجبها».

وبدوره، حذَّر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني، في نبرة أكثر صرامة، قائلاً «لتعلم مالطا، وليعلم مهربو البشر، ومن يرى نفسه من فاعلي الخير المزعومين في إيطاليا وفي العالم: أن هذه السفينة لن تصل إلى ميناء إيطالي». وأضاف: «لقد قمنا بدورنا (بشأن استقبال المهاجرين). هل استوعبتم قولي؟».

ويرى مراقبون أن مهربي البشر، بعد إعلان إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، أصبحوا يحملون المهاجرين على قوارب كبيرة (تستخدم عادة كسفن لصيد الأسماك) تنطلق من ليبيا أو تونس بوسعها الوصول مباشرة إلى المياه الإيطالية.