بنبرة صارمة.. إيطاليا تُطالب مالطا باستقبال سفينة تحمل 450 مهاجرًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 يوليو 2018, 10:01 مساء
وزير البنى التحتية والنقل دانيلو تونينيللي

طالبت الحكومة الإيطالية، مساء الجمعة، نظيرتها المالطية باستقبال سفينة صيد خشبية تحمل 450 مهاجرًا، مشيرة إلى أنه «وفقا لقانون البحار، يتعين عليها فتح مينائها أمام هذه السفينة بحكم أنها تبحر في منطقة البحث والإنقاذ المالطية» بمياه المتوسط.

وعرض وزير البنى التحتية والنقل دانيلو تونينيللي في تغريدة، مساعدة خفر السواحل الإيطالي للسطات المالطية «إذا لزم الأمر» ولكن دعاها إلى «القيام على الفور بواجبها».

وبدوره، حذَّر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ماتيو سالفيني، في نبرة أكثر صرامة، قائلاً «لتعلم مالطا، وليعلم مهربو البشر، ومن يرى نفسه من فاعلي الخير المزعومين في إيطاليا وفي العالم: أن هذه السفينة لن تصل إلى ميناء إيطالي». وأضاف: «لقد قمنا بدورنا (بشأن استقبال المهاجرين). هل استوعبتم قولي؟».

ويرى مراقبون أن مهربي البشر، بعد إعلان إيطاليا إغلاق موانئها أمام سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، أصبحوا يحملون المهاجرين على قوارب كبيرة (تستخدم عادة كسفن لصيد الأسماك) تنطلق من ليبيا أو تونس بوسعها الوصول مباشرة إلى المياه الإيطالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
شاكيرا تزور بلدة والدتها شمال لبنان
منوعات
رفض طعن الأهلي طرابلس .. والاثنين موعدًا لنهائي الكأس
رياضة محلية
الكهرباء: 1350 ميغاوات عجزًا.. وطرح الأحمال 6 ساعات
ليبيا
«مراسلون بلا حدود»: الحصول على تأشيرة دخول ليبيا للصحفيين مهمة شاقة
ليبيا
كاركاتير حليم - المواطن وسعر رغيف الخبز
كاريكاتير
جمرك ميناء الخمس يكشف ملابسات شحنة العلف الحيواني «التبن»
ليبيا
«المركزي»: 4.5 مليار دينار زيادة في المرتبات لعام 2018
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا