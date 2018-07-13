جرحى القوات المساندة يطالبون المشير حفتر بالتحقيق مع البدري والفسي وبالروين

جرحى القوات المساندة للجيش خلال وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بنغازي. (الإنترنت)

طالب عدد من جرحى القوات المساندة للجيش في الحرب على الإرهاب ببنغازي المشير خليفة حفتر بالتحقيق والحبس الاحتياطي لمسؤولي لجان الجرحى «جبريل البدري والعميد سعد الفسي وعبدو بالروين».

ونظم جرحى القوات المساندة للجيش وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بنغازي، احتجاجًا على «سوء معاملتهم وتقاعس وتقصير الجهات المسؤولة في ملف علاجهم».

وطالب الجرحى المحتجون، المشير خليفة حفتر والفريق عبدالرازق الناظوري بـ«التدخل العاجل والسريع لوضع حد للمهزلة والفساد والتجاوز بملف الجرحى».

وأكد المحتجون على «العلاج الفوري للجرحى وإيفاد الحالات الحرجة التي تحتاج إسعافًا وتدخلًا جراحيًا سريعًا في دول أوروبية متقدمة».

كما طالبوا بـ«تفعيل بطاقة التأمين الطبي للجرحى، والتحقيق في الإهمال الذي حدث للجرحى مما أدى لوفاة البعض منهم».