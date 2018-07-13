58.6 ألف طالب يخوضون امتحانات الشهادة الثانوية غدًا

وزير التعليم عثمان عبدالجليل في مؤتمر صحفي عقده في العاشر من يوليو الجاري

تنطلق غدًا السبت امتحانات الثانوية العامة، والتي تستمر حتى السادس والعشرين من يوليو الجاري، للعام الدراسي الحالي، في جميع المدارس العامة والخاصة داخل وخارج ليبيا، على مستوى 55 منطقة تعليمية من المناطق الخاضعة لإشراف وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، وفق بيان للوزارة اليوم الجمعة.

كما تنطلق بالتزامن معها امتحانات الدور الأول لشهادات إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) للطلبة الدارسين بالخارج، حيث يتقدم لإجراء امتحان الشهادة الثانوية بالداخل في جميع التخصصات 58.604 ألف طالب وطالبة، بينما يتقدم لإجراء امتحان الشهادة الثانوية والإعدادية بالخارج أكثر من 880 طالبًا وطالبة.

وكان وزير التعليم عثمان عبدالجليل أعلن في مؤتمر صحفي عقده في العاشر من يوليو الجاري، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والتحضيرات التنظيمية والأمنية الخاصة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية داخل القاعات والمدرجات بالجامعات والمعاهد.

وأشار الوزير إلى اعتماد 52 تجمعًا طلابيًا تشرف على سير الامتحانات، بها 30 لجنة مركزية، تضم 5786 عنصرًا من رؤساء وأعضاء كافة اللجان المنظمة والمشرفة على سير الامتحانات.

ومن جانبها أكدت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات، في بيان نفسه، استكمال كافة الإجراءات والترتيبات المطلوبة لإنجاح سير هذه الامتحانات، موضحة أن الامتحانات ستنطلق في المواقع بالداخل والخارج على تمام الساعة العاشرة صباحًا، حسب التوقيت المحلي.

وأفادت إدارة الامتحانات بالوزارة بأن نمط الأسئلة سيكون موضوعيًا وبالطريقة المتعارف عليها والمعمول بها خلال السنوات الماضية (طريقة تظليل الإجابات الصحيحة)، لافتة إلى أن طريقة تصحيح أوراق الإجابة سيكون إلكترونيًا، مؤكدة تشكيل 187 لجنة إشراف ومراقبة لسيرالامتحانات موزعة على 55 منطقة تعليمية.

وأقرت الإدارة جملة من الإجراءات الضبطية والأحكام التي تنظم سير الامتحانات، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات والترتيبات التي من شأنها توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات، بحيث لا تؤثر على نفسية الطلاب.

وطالبت وزارة التعليم، كافة الطلاب المتقدمين للامتحانات بضرورة الابتعاد عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي طيلة فترة الامتحانات، وعدم الالتفات والانصياع إلى الشائعات التي تبثها تلك المواقع.