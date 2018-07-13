هيئة الأوقاف تُحذر الأئمة والخطباء من التعرض لمجلس النواب والحكومة الموقتة

حذرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية الموقتة الأئمة والخطباء من «التعرض» لمجلس النواب والحكومة الموقتة ووزاراتها وهيئاتها بأي «حرف على وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك».

وأكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عبد المولى محمد غيث، أن هذا الخطاب «يُعتبر بمثابة إنذار أخير لكل من يتعرض لمجلس النواب والحكومة الموقتة وقد تصل هذه الإجراءات إلى الإقالة من المهام المكلفين بها».

وأضاف: «من كانت عنده نصيحة فلتكن بالطريقة الشرعية لا بالتشهير وعليكم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لهذا القرار، وإفادتنا بذلك».

ولفت غيث إلى أنه «في حال ثبوت أي كتابة ولم تتخذ أي إجراءات حيال صاحبها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مدير المكتب المعني وصاحب الكتابة».