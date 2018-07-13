وفد أممي يزور بنغازي لبحث ملف الألغام

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 يوليو 2018, 07:03 مساء
وفد أممي يتابع الإجراءات المتعلقة بالألغام في مدينة بنغازي

زار وفد أممي يضم دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مدينة بنغازي لتقييم الحالة على أرض الواقع.

وحضر المسؤولون الأمميون اجتماعًا عُقد في بنغازي بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام نظمته لجنة المجتمع المدني، كما التقى الوفد ممثلين من وحدة المهندسين العسكريين، وسلطة السلامة الوطنية، وشرطة الطب الشرعي، والمركز الليبي للإجراءات المتعلقة بالألغام (LibMAC).

يأتي هذا في إطار محاولات عودة الوضع في بنغازي إلى طبيعته بعد انتهاء عملية عسكرية، بعد ثلاث سنوات من القتال المدمر.

وتحاول إدارة الهندسة العسكرية إزالة الألغام، لكنّها تفتقر إلى أجهزة للكشف عن المعادن ويعملون بأدوات أساسية وبأيديهم؛ مما يجعل مهمتهم مضنية وخطيرة.

آثار المواجهات الأمنية في مدينة بنغازي
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