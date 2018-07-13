تسترد حوالي 25 مليون دولار.. محفظة ليبيا إفريقيا تكسب قضيتي تحكيم

كسب قضيتين لصالح محفظة ليبيا إفريقيا

أعلنت محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، اليوم الجمعة، أنها كسبت قضيتين لصالح المحفظة، الأولى ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة إف إم كابيتال، تتعلق بعمليات احتيال وفساد مالي، والثانية تخص شركة كتاليست، التي تم رفض طلبها للاستئناف، وتأييد الحكم الأول لصالح المحفظة.

وقالت المحفظة في بيان لها، إن المدير التنفيذي السابق للمحفظة، أحمد كشادة، كان له دور كبير في ذلك.

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وبدروها أعلنت «إف إم كابيتال» التي تدير أموالًا لحساب محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في بيان نقلته «رويترز»، أن الشركة قد تتمكن بموجب هذا الحكم من استرداد ما يتراوح بين 20-25 مليون دولار.

ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار هي إحدى المؤسسات الرئيسية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وأُسست العام 2006، وتعمل في ستة قطاعات من بينها استثمارات مالية مختلفة، واستثمارات في قطاع السياحة بما في ذلك الفنادق والمنتجعات، إضافة لخدمات الاتصالات والتكنولوجيا، والنفط والغاز، والمشاريع الزراعية، والتعدين، ولديها أصول مدارة قيمتها حوالي 5 مليارات دولار وحيازات في عدد من الشركات الأفريقية.

والمؤسسة الليبية للاستثمار هي اتحاد لأكثر من 550 شركة استثمارية وتتواصل مباشرة مع خمس مؤسسات فرعية، مكونة بذلك محفظتها الاستثمارية. وتتوزع هذه الأصول والاستثمارات عبر القارات الثلاث، وتقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار.