وزير إيطالي يدعو لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي

وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو

دعا وزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، إلى تعزيز قدرات خفر السواحل الليبي لتمكينه من التصدي لظاهرة الهجرة.

وفي تصريح للصحفيين على هامش الجمعية السنوية لاتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديرتي)، في روما، قال نائب رئيس الوزراء: «تخطئون إن كنتم تريدون الرد على تصورات الإيطاليين حول الهجرة بالأرقام»، فـ«ليس هناك أي معنى لقول إن المهاجرين الذين يصلون أقل مما تتخيلون»، مشيرًا إلى أن «الهجرة ظاهرة خارجة عن السيطرة على ترابنا الوطني».

وتابع دي مايو، وفق وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»: «نحن نحاول فرز كل الخيارات الشائنة التي اتخذت في الماضي»، لكن «ليكن واضحًا أن البيانات لا يمكنها حل مشكلة الهجرة التي تشتمل على ظاهرتي الانطلاق والرسّو، وإدارتها ميدانيًا».

وأردف الوزير الإيطالي بأن بلاده تريد «وقف الانطلاق»، لذلك قمت بتعزيز إمكانيات خفر السواحل الليبي، وهو «أول من يجب أن يتدخل دائمًا وما علينا إلا اتباع قراراته».

وخلص الزعيم السياسي لحركة (خمس نجوم)، بالقول: «أما على الصعيد الوطني، فإن أول شيء يجب القيام به هو أن نفرض على جميع الهيئات المعنية بإدارة شؤون الهجرة، وضع كشف حساب للأموال التي يستخدمونها».