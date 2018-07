«الصيدلة» تطالب بسحب 5 أصناف من الأدوية تحتوي على «شوائب مسرطنة»

صيدلية مركز بنغازي الطبي. (الوسط)

طالبت مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية ناهد المكي، بسحب وإيقاف 5 مستحضرات دوائية متداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية، بعد سحبها من 22 دولة أوروبية.

وأوضح المكتب الإعلامي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن مديرة إدارة الصيدلة في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني ناهد المكي أكدت على ورود تحذيرات من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني؛ تحتوي على المادة الفعالة valsartan بسبب احتوائها على شوائب قد تكون مسرطنة.

وناشدت المكي المرضى الذين يستخدمون أحد الأصناف الـ5 بضرورة استشارة الطبيب لاستخدام دواء من مصدر مختلف أوعلاج بديل وعدم التوقف عن تناول العلاج.

ووجهت خطابًا إلى مديري المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية ورئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي ونقابة الصيادلة ومدير إدارة الرقابة الدوائية ومدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة والشركات المحلية الموردة للأدوية، أوضحت فيه وجود منتجات لشركات مصنعة للصنف valsartan هي:

- Diostar *Diostar-Plus 80*160/160/25*80/12.5 Newstar Tablets من إنتاج الشركة الدولية للدواء.

- Senergy Plus tablet Co-Anginet من إنتاج الشركة المتحدة لصناعة الأدوية.



- Diotens tablet 80*160/160/25*80/12.5 mg tablet من إنتاج الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية.



- Valista 80,160,320 and Co-Valista,80/12.5, 160/12.5 and 320/25 من إنتاج شركة «أكتافيس».

- Sandoz –Valsartan

وقامت السلطات الدوائية الأوروبية بإجراءات سحب احترازية للمستحضرات العائدة للشركة الصينية في الأسواق الأوروبية في 22 دولة أوروبية وهي: (النمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والسويد) إضافة إلى سحبها من البحرين والمغرب.

وجاء في تحذيرات المنظمات الرقابية الدولية أن الشوائب نتجت عن تغيير في طريقة التصنيع من قبل الشركة الصينية ZhejingLtd Pharmaceuticals Huahai التي تزود بعض المصانع وشركات الأدوية على مستوى العالم.