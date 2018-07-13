إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين شمال شرق طربلس

إنقاذ مهاجرين غير شرعيين. (الإنترنت)

تمكن الزورق رأس أجدير التابع لحرس السواحل قطاع طرابلس، من إنقاذ 104 مهاجرين غير شرعيين، كانوا على متن قارب مطاطي، بينهم 91 رجلًا و13 امرأة من إريتريا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن عملية الإنقاذ تمت شمال منطقة الخُمس، شمال شرق طرابلس، مشيرًا إلى أن المهاجرين بينهم 74 رجلًا و13 امرأة من إريتريا، و5 من غامبيا والسودان، بالإضافة إلى 4 و7 من المغرب وشخص واحد من تونس.

وأشار الناطق الرسمي، إلى أنه تم الوصول بالمهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، مؤكدًا أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بمركز إيواء طريق السكة.

