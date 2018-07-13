بلدية بنغازي تنعي نجل شيخ الشهداء محمد عمر المختار

بلدية بنغازي. (صورة من صفحة البلدية).

نعت بلدية بنغازي الشيخ محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء الذي وافته المنيه ظهر الخميس في منزله الواقع بمنطقة الحدائق في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وعبرت بلدية بنغازي عن تعازيها الحارة لأسرة الفقيد بشكل خاص وللشعب الليبي بشكل عام، مؤكدة أن «محمد عمر المختار كان رمزًا من رموز ليبيا وبنغازي، وهو نجل شيخ الشهداء عمر المختار رمز الجهاد الذي سطر ورفاقه المجاهدين من أبناء الوطن ملاحم من النضال والكفاح ضد الاحتلال الإيطالي».

وتوفى نجل شيخ الشهداء عمر المختار توفي، الخميس، عن عمر يناهز 97 عامًا في منزله بحي الحدائق في مدينة بنغازي.

ومحمد عمر المختار هو النجل الوحيد لشيخ الشهداء، وينحدر من قبيلة المنفة التي تقطن في برقة شرقي ليبيا.

