«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في مقتل مواطن وزوجته على يد عناصر «قوة الردع»

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 13 يوليو 2018, 11:53 صباحا
شعار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (الإنترنت)

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بسرعة التحقيق وتوضيح ملابسات مقتل المواطن محمود العويلي الورفلي وزوجته نجاح النعيمي الحامل بطفليها التوأم، خلال مداهمة منزلهم يوم الثلاثاء الماضي، الكائن بمنطقة الفرناج من قبل عناصر قوة الردع الخاصة.

وقالت اللجنة في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إن شهود عيان ومصادر مطلعه أكدوا أنه حصل تبادل لإطلاق الرصاص بين الورفلي وعناصر قوة الردع، بعد مقتل زوجته إثر تعرضها لعيار ناري أودى بحياتها.

وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من «مغبة استخدام القوة المسلحة المفرطة من قبل عناصر قوة الردع أثناء عمليات القبض»، مؤكدة أن «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية مسؤولان عن ضمان عدم لجوء عناصر وقوات الأمن إلى أعمال عنف غير قانونية، لأن ذلك يمكن أن يقود إلى تدهور خطير في الوضع الأمني ويمكن أن يؤدي إلى تزايد وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان».

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