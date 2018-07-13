إصابة مدني في انفجار لغم أرضي بالبريقة شرق البلاد

أصيب المواطن عيسى عثمان أحمد الحسناوي في انفجار لغم أرضي بالبريقة في منطقة الهلال النفطي، شرقي البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة «إن الحسناوي (49 عامًا) أصيب بشظايا لغم أرضي في الساقين».

وأوضحت البرغثي أن الحسناوي من سكان الشاطئ جنوب غرب ليبيا ويمتهن الرعي، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج بالمستشفى.

ولقي عدد من المدنيين حتفهم في انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها التنظيمات «الإرهابية» في عدة مناطق وأحياء شهدت مواجهات مسلحة، بينما أصيب آخرون في ظل نقص الإمكانات اللازمة لتفكيك تلك الألغام.

