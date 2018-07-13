الرئاسي يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للسياحة

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للسياحة وتقرير بعض الأحكام.
ويتكون الهيكل التنظيمي من رئيس الهيئة العامة للسياحة ويعمل تحت إشرافه: مكتب رئيس الهيئة. مكتب الشؤون القانونية- مكتب التعاون الدولي- مكتب المتابعة - مكتب تقنية المعلومات- مكتب دعم وتمكين ذوي الإعاقة- مكتب شؤون فروع الهيئة.
كما يتكون من المدير العام ويعمل تحت إشرافه: إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي- إدارة المشروعات والاستثمار السياحي - إدارة التنشيط والترويج السياحي - إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية - إدارة العلاقات العامة والاعلام - إدارة الموارد البشرية - إدارة الشؤون الادارية والمالية. ثالثاً فروع الهيئة بالمناطق.