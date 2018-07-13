الرئاسي يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للسياحة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 يوليو 2018, 09:23 صباحا

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات الهيئة العامة للسياحة وتقرير بعض الأحكام.

ويتكون الهيكل التنظيمي من رئيس الهيئة العامة للسياحة ويعمل تحت إشرافه: مكتب رئيس الهيئة. مكتب الشؤون القانونية- مكتب التعاون الدولي- مكتب المتابعة - مكتب تقنية المعلومات- مكتب دعم وتمكين ذوي الإعاقة- مكتب شؤون فروع الهيئة.

كما يتكون من المدير العام ويعمل تحت إشرافه: إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي- إدارة المشروعات والاستثمار السياحي - إدارة التنشيط والترويج السياحي - إدارة شؤون المهن والرقابة السياحية - إدارة العلاقات العامة والاعلام - إدارة الموارد البشرية - إدارة الشؤون الادارية والمالية. ثالثاً فروع الهيئة بالمناطق.

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