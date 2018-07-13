«الجلاء»: 17 حالة وفاة و250 جريحًا حصيلة ضحايا الحوادث المرورية في يونيو

مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث (بوابة الوسط)

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، الإحصائية الخاصة بضحايا الحوادث المرورية، الذين استقبلهم المستشفى في شهر يونيو الماضي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن المستشفى تسلم 17 حالة وفاة و250 جريحًا، بينهم أطفال ونساء، جراء الحوادث المرورية التي شهدتها الطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرقي وجنوبي البلاد. وكان من بين الضحايا مصريون وسودانيون.

وأوضحت البرغثي أن حالات الوفاة والإصابات التي تسلمهما المستشفى غالبيتها من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين (20 و30 عامًا)، لافتةً إلى أن بينهم أكثر من 100 حاله إيواء.

وأشارت مسؤولة مكتب الإعلام إلى أن ضحايا الحوادث المرورية من بنغازي والمقرون وقمينس وبطة وأجدابيا وسلوق والكفرة وطبرق والأبيار والمرج وعين مارة من شرق البلاد، وسبها ومرزق من جنوب غرب البلاد.

وتحصلت «بوابة الوسط» على أسماء الوفيات، وهم:

1- إبراهيم محمد مسعود

2- محمد جبريل محمد

3- رواد ابراهيم محمد

4- محمد ابراهيم البرعصى

5- هنية فايز إبراهيم

6- نسرين سعد عبدالسلام

7- علاء زوبي

8- عبدالحميد مبروك

9- أياد جمال صالح (6 اعوام)

10- خميس محمد عبدالقادر

11- محمود ابراهيم سعد

12- سند أحمد أمراجع

13- أريج علي محمد

14- مراد رجب فرج

15- حواء صالح عبدالجليل

ويذكر أن عددًا كبير من المسافرين يتعرضون لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على هذا الطريق الرابط بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا.