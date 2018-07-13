قوة تابعة للجيش تتمركز بمنطقة الخمسين شرق سرت

وصلت قوة عسكرية تابعة للجيش الليبى التابع للقيادة العامة إلى منطقة الخمسين شرق مدينة سرت وتمركزات بموقع مدينة سلطان الأثرية.

وقال مصدر عسكرى بغرفة عمليات سرت لـ«بوابة الوسط» الخميس إن«القوة العسكرية التى تمركزات في آخر نقطة للحدود العسكرية مع قوات حماية وتأمين سرت».

ولفت المصدر إلى أن «القوة تضم أفراد عسكريين وسيارات مسلحة وأسلحة متوسطة وخفيفة ومهمتها الحماية والتأمين والتفتيش بالمنطقة».

وأشار المصدر إلى أن «القوة قامت بنقطة استيقاف بالخمسين شرق سرت بينما أفراد قوة حماية سرت البنيان المرصوص متمركزة بالكيلو متر 20 شرق سرت ويفصل بينهما 30 كيلومترفقط».