قوة تابعة للجيش تتمركز بمنطقة الخمسين شرق سرت

سرت ـ بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 13 يوليو 2018, 03:11 صباحا

وصلت قوة عسكرية تابعة للجيش الليبى التابع للقيادة العامة إلى منطقة الخمسين شرق مدينة سرت وتمركزات بموقع مدينة سلطان الأثرية.

وقال مصدر عسكرى بغرفة عمليات سرت لـ«بوابة الوسط» الخميس إن«القوة العسكرية التى تمركزات في آخر نقطة للحدود العسكرية مع قوات حماية وتأمين سرت».

ولفت المصدر إلى أن «القوة تضم أفراد عسكريين وسيارات مسلحة وأسلحة متوسطة وخفيفة ومهمتها الحماية والتأمين والتفتيش بالمنطقة».

وأشار المصدر إلى أن «القوة قامت بنقطة استيقاف بالخمسين شرق سرت بينما أفراد قوة حماية سرت البنيان المرصوص متمركزة بالكيلو متر 20 شرق سرت ويفصل بينهما 30 كيلومترفقط».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«النقد الدولي» يمنح مصر تقييماً قوياً في ثالث مراجعة لبرنامج القرض
عربى
إضراب عام للعمال في إيطاليا بسبب كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا