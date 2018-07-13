إيطاليا تعلن عن تنظيم مؤتمر حول ليبيا في الخريف المقبل

بروكسل ـ بوابة الوسط: على أوحيده | الجمعة 13 يوليو 2018, 12:56 صباحا
رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي. (الإنترنت)

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم الخميس في ختام أعمال قمة الناتو في بروكسل أن إيطاليا هي بصدد الإعداد لمؤتمر حول ليبيا يجمع كل المهتمين وذوي الشأن وأصحاب المصلحة والدول ذات العلاقة.

وأوضح جوزيبي كونتي أن «المؤتمر سيجري في الخريف المقبل»، لكن دون الكشف عن تاريخ محدد، وقال إن «كل من يرى أنه بوسعه المساهمة  سيكون حاضرا  وبما في ذلك الولايات المتحدة».

وقال كونتي  الذي سيجتمع  نهاية الشهر الجاري  في واشنطن مع الرئيس ترمب إنه «يشيد بقرار الناتو تفعيل حضوره في جواره الجنوبي وتمكين ايطاليا من تولي الأمن والدفاع انطلاقا من نابولي في المتوسط».

وقال الرئيس ترامب من جانبه للصحفيين إنه تباحث مع «صديقه جوزيبي» وإنه سيجتمع به قريبا لكن دون إعطاء تفاصيل بشان موقفه من الهجرة أو مسائل أخرى تهم ايطاليا.

وقال رئيس وزراء إيطاليا إنه وجه رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر طالبه فيها بـ«مراجعة آلية  سير عملية صوفيا البحرية الأوروبية قبالة الساحل الليبي».

وتريد إيطاليا مراجعة مهام صوفيا والاعتماد بشكل أكبر على الحلف الأطلسي، وأعلن كونتي بشكل صريح دعمه لمطالب الرئيس ترامب بزيادة نفقات الدفاع في أوروبا وقال إن مطالب ترمب تتفق مع الواقع.

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