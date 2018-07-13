مجلس النواب والسراج ينعيان نجل شيخ الشهداء

نعى مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء.

وقال مجلس النواب في بيان أصدره ليل الخميس« ببالـــغ الأسى والحـُـزن ينعى مجلـس النواب رئاسة وأعضاء الشيخ الجليل محمد عمر المختار نجل شيخ الشهداء عمــر المختار رمز الكفاح والنضال ضد المستعمر الأجنبي في ليبيا والعالم العربي والإسلامي وشعوب العالم كافة».

وقدم رئيس المجلس الرئاسي لحومة الوفاق الوطني فائز السراج التعازي إلى عائلة الشيخ محمد عمر المختار والشعـب الليبـي.

يذكر أن نجل شيخ الشهداء عمر المختار توفي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 97 عامًا في منزله بحي الحدائق في مدينة بنغازي.

ومحمد عمر المختار هو النجل الوحيد لشيخ الشهداء، وينحدر من قبيلة المنفة التي تقطن في برقة شرقي ليبيا.