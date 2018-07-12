جرحى القوات المساندة في بنغازي يطالبون بإقالة المدعي العام العسكري والمراقب المالي لهيئة رعاية أسر الشهداء

طالب عدد من جرحى القوات المساندة للجيش في الحرب على الإرهاب ببنغازي بإقالة المدعي العام العسكري في بنغازي، فرج الصوصاع، كما طالبوا بإقالة المراقب المالي لهيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة، أشرف فرج الصوصاع.

وقال جرحى القوات المساندة للجيش في بيان تلوه خلال وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بنغازي: «نطالب بإقالة المدعي العام العسكري ببنغازي فرج الصوصاع ورفع الحصانة عنه ومحاسبته على إساءته استخدام السلطة وحماية ابنه المراقب المالي أشرف فرج الصوصاع، وغير ذلك من إساءات أخرى».

واتهم الجرحى المحتجون «المراقب المالي أشرف فرج الصوصاع باستغلال وظيفة والده في استنزاف مستحقات أسر الشهداء».

ونظم جرحى القوات المساندة للجيش وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية بنغازي، احتجاجًا على «سوء معاملتهم وتقاعس وتقصير الجهات المسؤولة في ملف علاجهم».

يذكر أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة عيَّـن في مارس 2015 اللواء فرج المبروك الصوصاع بمنصب المدعي العسكري.