مركز بنغازي الطبي يكشف الوضع الصحي لطفل تخلت عنه عائلته

كشف مركز بنغازي الطبي عن الوضع الصحي لطفل تخلت عنه عائلته، عقب تعرضه لحادث مروري مروع، دخل على إثره في غيبوبة استمرت أسابيع ووضع تحت جهاز التنفس الصناعي بالمركز.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر لـ«بوابة الوسط» الخميس، إن «الطفل عبدالرحيم من مدينة درنة، ووالده توفي منذ فترة، وتعرض الطفل لحادث مروري فقد فيه والدته وشقيقته وجدته قبل ثلاثة أسابيع، ودخل في غيبوبة على إثرها».

وأضاف: «أن مكتب الرعاية الاجماعية والأخصائية الاجتماعية تمكنت من متابعة حالته، مؤكدًا أن النطق سيعود كما في السابق، والطفل يحتاج لمتابعة نتيجة الصدمة وفقدان أسرته».

ولفت قويدر إلى أن الطفل عبدالرحيم «سيخرج اليوم من مركز بنغازي الطبي بعد تحسن وضعه الصحي، لكنه يحتاج إلى جلسات علاج طبيعي حتى يتمكن من الحركة نتيجة تعرض نصفه الأيمن لقليل من الخمول ولكن مع العلاج الطبيعي سيعود للحركة بشكل طبيعي جدًا».

وأشار قويدر، إلى أن «الأخصائية الاجتماعية بمكتب الرعاية الاجتماعية انتصار الفاخري ودكتورة مكافحة العدوى رويدا احسونه وأخصائيتي التغذية الدكتورة عائشة ورانيا وأخصائيين التخدير تهاني الربيعي ومحمد نجم ومعتز دغمان، والتمريض أنيس سالم وعبدالسلام والمعاون الصحي عزيزة، هؤلاء هم من اهتموا بالطفل بشكل شخصي ومستمر ويتابعون حالته الصحية والنفسية، وكانوا يخرجون به للحديقة ويقدمون له الدعم النفسي».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بنغازي قصة وجود الطفل عبدالرحيم لوحده بمركز بنغازي في ظل غياب أسرته من طرفي الأب والأم بسبب مشاكل اجتماعية بينهما، واهتمام العاملين بمركز بنغازي الطبي به، موجهين نداءًا لهما لاستلام الطفل بدلًا من أن ينقل إلى دور الرعاية بعد أن أصبح يتيم الأبوين.