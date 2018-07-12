انطلاق الامتحانات السريرية النهائية بكلية التقنية الطبية في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بنى علي | الخميس 12 يوليو 2018, 09:16 مساء

بدأت، اليوم الخميس، الامتحانات السريرية النهائية بجميع الأقسام العلمية في كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق، التي ستتواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال عميد كلية التقنية الطبية، الدكتور فيصل فتح الله إسماعيل لـ«بوابة الوسط»، إن برنامج التدريب السريري يعد إحدى أهم الإضافات العلمية الطموحة بالكلية، مؤكدًا اهتمام إدارة جامعة طبرق بالتدريب العملي والميداني لطلبتها، خصوصًا في الكليات الطبية.

وأوضح إسماعيل أن الامتحانات السريرية تجرى لطلبة السنتين الثالثة والرابعة بجميع الأقسام العلمية بعد إتمامهم مقررات التدريب السريري الأول والثاني، مشيرًا إلى أن 350 طالبًا وطالبة بالأقسام العلمية خضعوا للتدريب السريري هذا العام.

وأضاف أن التدريبات جرت تحت إشراف 43 أستاذًا وأخصائيًّا سواء من كلية التقنية الطبية أو من الأخصائيين المتعاونين مع الكلية من مركز طبرق الطبي أو غيره من الجهات.

وتضم كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق سبعة أقسام علمية هي قسم المختبرات الطبية وقسم الأشعة التشخيصية والعلاجية وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل وقسم التغذية العلاجية وقسم التخدير والعناية الفائقة وقسم الهندسة الحيوية الطبية وقسم تقنية الأدوية والعقاقير الطبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إضراب عام للعمال في إيطاليا بسبب كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا