انطلاق الامتحانات السريرية النهائية بكلية التقنية الطبية في طبرق

بدأت، اليوم الخميس، الامتحانات السريرية النهائية بجميع الأقسام العلمية في كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق، التي ستتواصل إلى نهاية الأسبوع المقبل.

وقال عميد كلية التقنية الطبية، الدكتور فيصل فتح الله إسماعيل لـ«بوابة الوسط»، إن برنامج التدريب السريري يعد إحدى أهم الإضافات العلمية الطموحة بالكلية، مؤكدًا اهتمام إدارة جامعة طبرق بالتدريب العملي والميداني لطلبتها، خصوصًا في الكليات الطبية.

وأوضح إسماعيل أن الامتحانات السريرية تجرى لطلبة السنتين الثالثة والرابعة بجميع الأقسام العلمية بعد إتمامهم مقررات التدريب السريري الأول والثاني، مشيرًا إلى أن 350 طالبًا وطالبة بالأقسام العلمية خضعوا للتدريب السريري هذا العام.

وأضاف أن التدريبات جرت تحت إشراف 43 أستاذًا وأخصائيًّا سواء من كلية التقنية الطبية أو من الأخصائيين المتعاونين مع الكلية من مركز طبرق الطبي أو غيره من الجهات.

وتضم كلية التقنية الطبية بجامعة طبرق سبعة أقسام علمية هي قسم المختبرات الطبية وقسم الأشعة التشخيصية والعلاجية وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل وقسم التغذية العلاجية وقسم التخدير والعناية الفائقة وقسم الهندسة الحيوية الطبية وقسم تقنية الأدوية والعقاقير الطبية.