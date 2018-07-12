تكريم الرعيل الأول من المعلمين بمنطقة المهدية في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفوده | الخميس 12 يوليو 2018, 08:14 مساء
حفل تكريم الرعيل الأول من المعلمين بمنطقة المهدية في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

شهدت منطقة المهدية بمدينة سبها، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات بالمنطقة بحضور عميد البلدية حامد الخيالي، ومدير مكتب التعليم النعاس الحافر، ومختار محلة المهدية على القائدي وعضوات الاتحاد النسائي بالجنوب والمكرمين وأعضاء تنسيقية المهدية التي نظمت وأشرفت على الحفل.

وقال رئيس تنسيقية المهدية للعمل المدني والأهلي سعيد أبوسنينة لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من التكريم هو التذكير بما قام به هؤلاء المعلمون والمعلمات من عمل فى وقت كان المعلم يعمل فى ظروف صعبة دون إمكانية، وتقديرًا لجهودهم التي بدلوها.

وأضاف فرج أدحيرج أحد المعلمين الذين جرى تكريمهم لـ«بوابة الوسط» إن هذا التكريم «لا يقدر بمال ولا منصب ويعني الكثير. بمجرد ذكر الإنسان والإشادة بدور المعلمين هذا يعني الكثير».

وقال محمد الرويس من قدماء المعلمين بسبها والجنوب لـ«بوابة الوسط»: «أنا تخرجت ضمن أول دفعة في معهد معلمي سبها العام 1962، وهذا التكريم يعني لي الكثير ورفع المعنويات وإن تغير أسلوب التعليم قديمًا والآن، لكن أتمنى من جميع معلمي ليبيا العطاء والاجتهاد لأن التعليم أمانة تنتقل من جيل إلى جيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إضراب عام للعمال في إيطاليا بسبب كريستيانو رونالدو
رياضة عالمية
«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا