وفاة شخصين وإصابة 10 مهاجرين جراء حادث سير في سبها

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 12 يوليو 2018, 06:56 مساء

أعلن مركز سبها الطبي اليوم الخميس، وفاة مهاجرين اثنين، من أصل 12 مهاجرًا غير شرعي تعرضوا لحادث سير وقع في المنطقة قبل يومين.

وأوضحت إدارة الإعلام بالمركز عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المركز استقبل يوم الثلاثاء الماضي 12 مهاجرًا غير شرعي مصابين بكسور وجروح أدخلوا على إثره إلى قسم الحوادث ومنها إلى قسم العمليات والعناية الفائقة.

وأضافت أن الإصابات بين المهاجرين أدت إلى وفاة اثنين منهم وإصابة آخر إصابة بليغة ولا يزال يتلقى العلاج بقسم العناية المركزة، فيما خرجت باقي الحالات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية بالمركز الطبي.

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