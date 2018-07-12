إيطاليا تنظم مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في الخريف القادم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 06:04 مساء

أعلن رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي، من العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، أن حكومته ستنظم مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا في الخريف القادم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وأشار كونتي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيأتي تباعًا بعد مؤتمر باريس الذي انعقد في نهاية مايو الماضي، سيشهد حضورًا للولايات المتحدة الأميركية وكل الدول المعنية بالأزمة الليببية.

وشارك في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي أقيم بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس برعاية الرئيس إيمانويل ماكرون بالإضافة إلى الفرقاء الليبيين، الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وإيطاليا وتركيا والإمارات وقطر ودول الجوار الليبي.

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