إنجاز 75% من أعمال الصيانة وإعادة تأهيل حقل الهواري لمياه الشرب

أكد مشرف مشروع صيانة وإعادة تأهيل حقل الهواري لمياه الشرب المهندس وليد الشهيبي، اليوم الخميس، أن نسبة إنجاز العمل بالمشروع بلغت 75%، مشيرًا إلى أن نسبة الأعطال والتلفيات بالحقل كبيرة جدًّا، ما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن مناطق الهواري والقوارشة وعدد من المناطق الأخرى في بنغازي.

وأوضح الشهيبي في تصريحات نشرتها صفحة الشركة على «فيسبوك» أن أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الحقل تنفذها أطقم فنية تابعة شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري بتكليف من المؤسسة الوطنية للموارد المائية التابعة للحكومة الموقتة وبإشراف الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بموجب العقد رقم (19/2017)

وقال الشهيبي إن الشركة باشرت فعليًّا عمليات الصيانة والتجديد بالحقل التي استهدفت كافة مرافقه التي من بينها 19 بئر مياه و19 غرفة تشغيل ومضخات وخطوط ووصلات بين الآبار، والوصلات التي تضخ مياه الشرب إلى الشبكة الرئيسية والخزان العلوي.

وأضاف المهندس وليد الشهيبي أن أعمال الصيانة والتأهيل استهدفت كافة مضخات الآبار والتي شملت صيانة 6 مضخات وتوريد مضخات جديدة لتدخل العمل فوراً، إضافة إلى إنشاء غرف التشغيل وتركيب لوحات التحكم بالمنظومة.

وذكر المشرف على مشروع صيانة وإعادة تأهيل حقل الهواري لمياه الشرب المهندس وليد الشهيبي أن «أغلب آبار المياه بالحقل عادت للعمل وتضخ الآن المياه للشبكة» الرئيسية، متوقعًا تسليم المشروع بالكامل في غضون 60 يومًا بعد أن بلغت نسبة الإنجاز 75%.