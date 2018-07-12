الانتهاء من صيانة عدد من المرافق التعليمية والصحية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 12 يوليو 2018, 03:52 مساء

أكد الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، الانتهاء من صيانة عدد من المرافق الصحية والتعليمية.

وقال الأميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن شركة «وادي الناهية» للمقاولات انتهت من صيانة مدرسة الاتحاد الثانوية، ضمن مشروع دعم الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف الناطق الرسمي بالمجلس البلدي سرت أن «منسق المشروعات في البرنامج الإنمائي، القذافي البطي، تسلم مبدئيًّا ثانوية الاتحاد، وبإشراف مكتب المشروعات بالبلدية».

وأشار إلى أن تكلفة الصيانة فاقت مئة وثلاثين ألف دولار من حساب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن برنامج تحقيق الاستقرار.

وتعتبر مدرسة الاتحاد خامس مدرسة تمت صيانتها من بين اثنتي عشرة مدرسة، بالإضافة إلى مجمع العيادات المركزي، الذي سيسلم خلال اليوميين المقبلين من الشركة المنفذة لأعمال الصيانة، بتكلفة مئة وخمسة وعشرين ألف دولار، كما ستتم صيانة المرفق الصحي بالظهير قريبًا ومدرسة الظهير، وشهداء تاقرفت بعد رسو العطاءات على إحدى الشركات.
 

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