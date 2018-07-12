رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل.. والإنتاج يصل 50 ألف برميل يوميًا خلال 48 ساعة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل، مؤكدة أن الإنتاج سيبلغ 50 ألف برميل يوميًا في غضون 48 ساعة.

من جانبه، قال المهندس مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: «يسعدنا أن نعلن عن عودة الإنتاج في حقل الفيل وسيساعدنا ذلك في الوصول بسرعة إلى مستويات الإنتاج القصوى».

ويقع حقل الفيل في حوض مرزق، على بعد 200 كيلومتر جنوب غرب سبها، وتديره شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين شركة إيني الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط. وقد نجحت المفاوضات في ضمان عودة حرس المنشئات النفطية - فرع فزان- إلى مواقعهم السابقة بدون قيد او شرط مع الانضباط الكامل في اعمال الحماية