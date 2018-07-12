«الرئاسي» يصدر قرارًا بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، قرارًا بشأن إنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم (995) لسنة 2018 على أن تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تحت تبعية مجلس الوزراء.

وحدد القرار، المقر الرئيس للجهاز بمدينة طرابلس، مع جواز إنشاء مكاتب له داخل ليبيا بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مدير الجهاز.

وأقر القرار للجهاز ميزانية مستقلة، تعد طبقًا للنظم المحاسبية المعمول بها في ليبيا.

ونصت المادة الخامسة عشرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف حكمه، مطالبًا الجهات المختصة بتنفيذه.