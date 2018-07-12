«الرئاسي» يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم (989) لسنة 2018 على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية على النحو الآتي:

1- محمد الطاهر الجراري رئيسًا

2- مديرو الإدارات بالمركز أعضاء

3- صلاح الدين حسن السوري عضوًا

4- عبدالمولى صالح الحرير عضوًا

5- عبدالكريم علي إبراهيم عضوًا

6- علي عبدالرحمن ضوي عضوًا

كما نصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه.