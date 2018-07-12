«الرئاسي» يعطي الإذن باستئناف العمل في مطار طرابلس الدولي

السراج خلال تفقده موقع مشروع مطار طرابلس الدولي. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)

أعطى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الخميس الإذن للبدء بتنفيذ مطار طرابلس الدولي المتوقف عن العمل منذ عام 2014م.

وقال السراج، خلال احتفال بهذه المناسبة «الطموح كبير بأن يكون هذا المطار وغيره من المطارات الليبية محطات عبور لأفريقيا وأوروبا، وركيزة لنشاط سياحي، حيث يتوفر لبلادنا موقع متميز جغرافيا، وثراء سياحي غير مستغل ويندر وجوده».

وينفذ المشروع ائتلاف مجموعة شركات «إيناس» الايطالية و«الإنجاز» التام الليبية، الذي من المقرر يشمل محطتي ركاب على مساحة 30 ألف متر مربع وتستوعب السعة اربعة مليون ونصف المليون مسافر في السنة ومشاريع مكملة للصيانة والتوريد وتستغرق مدة التنفيذ 10 أشهر.

ودعا السراج إلى أن «يواكب هذا الإنجاز التزام من الشركات الناقلة بمواعيد الرحلات الجوية، وأشار أيضا إلى دور رجال الأمن وأهمية تسهيل مهامهم في تأمين سلامة المسافرين».

وعبر عن الأمل في «الالتزام بمواعيد التنفيذ، كما هنأ أيضاً القائمين على إدارة وتشغيل مطار معيتيقة الدولي على ما قدموه ويقدمونه من خدمات، وتحملهم عبأ استمرار الطيران من وإلى طرابلس، مؤكداً استمرار مطار معيتيقة في أداء مهامه والعمل على تطويره، ليصبح لدى العاصمة مطارين يعملان بكفاءة وفعالية.

حضر الاحتفال عضو المجلس الرئاسي محمد العماري، ورئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق اللواء عبد الرحمن الطويل، ووزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق، ووزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور، كما حضر أيضاً السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، وعميد بلدية قصر بن غشير وعدد من أعضاء مجلسي النواب والدولة ولفيف من المسؤولين.

السراج يلقي كلمة خلال حفل إعطاء الإذن باستئناف العمل في مطار طرابلس الدولي. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)

السلام الوطني خلال حفل إعطاء الإذن باستئناف العمل في مطار طرابلس الدولي. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)

السراج يستعرض حرس الشرف خلال حفل إعطاء الإذن باستئناف العمل في مطار طرابلس الدولي. (الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي)