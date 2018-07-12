سلامة يشكر مركز الحوار الإنساني لمناسبة انتهاء المرحلة التشاورية للملتقى الوطني

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال لقائه ممثل مركز الحوار الإنساني. (صورة من البعثة الأممية)

استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس ممثل مركز الحوار الإنساني لمناسبة انتهاء المرحلة التشاورية للملتقى الوطني، الذي اُختُتم أمس في تازربو جنوب البلاد.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن سلامة تقدم بالشكر للمركز ولجميع الليبيين الذين شاركوا في هذا الملتقى، معربًا عن تطلعه إلى استلام التقرير النهائي.

والملتقى الوطني الليبي يعد إحدى مراحل خطة سلامة لحل الأزمة الليبية.

ومركز الحوار الإنساني هو مؤسسة دولیة مقرها جنیف في سویسرا أُسس العام 1999، ويعمل على استباق النزاعات وإدارتها للتخفیف من حدتها والمساهمة في حلها.

ومنذ 2011 تتواجد منظمة الحوار الإنساني في كل مناطق لیبیا؛ بهدف المساهمة في الجهود الرامیة إلى تعزیز السلم الأهلي والاستقرار.

وكان المبعوث الأممي قال خلال كلمة له بإحدى جلسات الملتقى التشاورية في طرابلس إن الملتقى الوطني الليبي هو «الطريقة المثلى لكي يرافقنا الشعب الليبي نفسه في إعادة بناء الدولة الليبية»، مؤكدًا أنه «لا يمكن أن نتصور إعادة بناء دولة كبيرة مثل ليبيا ونحن ندير ظهرنا لأهالي ليبيا».