الهجرة الدولية: حملة لمكافحة الجرب في مركز إيواء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 03:02 مساء

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تنظيم حملة طبية ضد مرض الجرب في مراكز إيواء طريق السكة وتاجوراء الأسبوع الماضي.

وأشارت المنظمة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى توفير مساعدات عينية وأدوات النظافة الشخصية والملابس لأكتر من 2140 مهاجر.

وتقول المنظمة إن الحملة تهدف إلى «تحسين الظروف المعشية للمهاجرين بمراكز الإيواء»، ويبلغ عدد النساء اللاتي حصلن على المساعدات 315 إمرأة مهاجرة.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة نظمت 6 حملات ضد مرض الجرب داخل مراكز الإيواء، حسب المنظمة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا