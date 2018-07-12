الهجرة الدولية: حملة لمكافحة الجرب في مركز إيواء طرابلس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تنظيم حملة طبية ضد مرض الجرب في مراكز إيواء طريق السكة وتاجوراء الأسبوع الماضي.

وأشارت المنظمة في بيان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى توفير مساعدات عينية وأدوات النظافة الشخصية والملابس لأكتر من 2140 مهاجر.

وتقول المنظمة إن الحملة تهدف إلى «تحسين الظروف المعشية للمهاجرين بمراكز الإيواء»، ويبلغ عدد النساء اللاتي حصلن على المساعدات 315 إمرأة مهاجرة.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة نظمت 6 حملات ضد مرض الجرب داخل مراكز الإيواء، حسب المنظمة.

