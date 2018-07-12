صنع الله يدعو إلى المزيد من الشفافية والتوزيع العادل لإيرادات النفط

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله خلال لقائه سفيرة فرنسا لدى ليبيا. (صورة من المؤسسة الوطنية للنفط).

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم مع سفيرة فرنسا لدى ليبيا بريجيت كورمي، فرص التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات الفرنسية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن الطرفين تطرقا إلى آخر التطورات في قطاع النفط والغاز في ليبيا.

وأكد صنع الله «قرار المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ خليج سرت والحريقة»، معربًا «عن تقديره الكبير الجهود التي بذلتها الحكومة الفرنسية لحل الأزمة الأخيرة».

كما دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط كل الهيئات والجهات الفاعلة في الدولة إلى الالتزام بمبدأ الشفافية، وتأييد الدعوة إلى التوزيع العادل للموارد النفطية، خدمة لمصالح كل الليبيين دون استثناء.