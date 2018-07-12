بدء المسح البحري للمياه الإقليمية الرابطة بين ليبيا وكريت ومالطا وتونس

بدأت أعمال المسح البحري للمياه الإقليمية الرابطة بين ليبيا وكريت ومالطا وتونس، مطلع الأسبوع الجاري بمشاركة مراقبين من الهيئة العامة للبيئة وجامعة عمر المختار.

وقال المكتب الإعلامي للهيئة العامة للبيئة في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن الهدف من المسح تسجيل أنواع وأعداد الحيتان والطيور بالمنطقة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار المسح الذي تقوم به اتفاقية الحوتيات في البحر المتوسط والبحر الأسود، والمناطق المتاخمة للمحيط الأطلسي «ACCOBAMS»، بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ومركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة «SPA/RAC»، حيث تقوم الاتفاقية بهذا المسح، بالتعاون مع كل الدول المطلة على البحر المتوسط، وسيستمر هذا المسح لمدة شهر ونصف الشهر.