وفاة نجل عمر المختار عن عمر يناهز 97 عامًا

قال مصدر مقرب، إن نجل شيخ الشهداء عمر المختار توفي قبل قليل عن عمر يناهز 97 عامًا بمنزله في حي الحدائق بمدينة بنغازي.

ويعتبر محمد عمر المختار النجل الوحيد لشيخ الشهداء، وهو ينحدر من قبيلة المنفة التي تقطن في برقة شرق ليبيا.

