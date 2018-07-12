السفير الإيطالي: مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي مهم لبدء مرحلة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 02:01 مساء
السفير الإيطالي في حفل مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، إن مشروع إعادة تأهيل مطار طرابلس الدولي «له رمزية مهمة لبدء مرحلة الإعمار في ليبيا».

وأضاف بيروني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر»، أنه بفضل خبرات مهارات الائتلاف الإيطالي «إينياس» سيجري إنشاء بنية تحتية حساسة ومهمة تعود بالفائدة على الاقتصاد والمواطن الليبي.

وانطلقت مشاريع إعادة تأهيل وتشغيل مطار طرابلس الدولي، اليوم الخميس، تحت إشراف مجموعة «إينياس» الإيطالية.

ونُظمت مراسم احتفال بالمناسبة، في حضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وعدد من الوزراء والنواب، بالإضافة إلى المدير التجاري لمجموعة «إينياس» الإيطالية السيو بوكايوني، والسفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني.

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