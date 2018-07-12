الدينار يعزز مكاسبه أمام الدولار بالسوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 01:50 مساء

واصل سعر صرف الدينار صعوده مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء اليوم الخميس.

وتراجعت العملة الأميركية إلى 6.48 دينار اليوم مقابل 6.58 دينار أمس، هابطة 10 قروش، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل سعر صرف الدولار انخفاضه، إذ سبق أن تراجع 20 قرشًا أمس، ليبلغ 6.86 دينار مقابل 6.66 دينار الثلاثاء.

في الوقت نفسه، هبط سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 15 و16 قرشًا على الترتيب، لتسجل العملة الأوروبية تراجعًا اليوم إلى 7.53 دينار مقابل 7.68 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 8.50 دينار مقارنة بـ8.66 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا