الدينار يعزز مكاسبه أمام الدولار بالسوق السوداء

واصل سعر صرف الدينار صعوده مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء اليوم الخميس.

وتراجعت العملة الأميركية إلى 6.48 دينار اليوم مقابل 6.58 دينار أمس، هابطة 10 قروش، حسب متعاملين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل سعر صرف الدولار انخفاضه، إذ سبق أن تراجع 20 قرشًا أمس، ليبلغ 6.86 دينار مقابل 6.66 دينار الثلاثاء.

في الوقت نفسه، هبط سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم 15 و16 قرشًا على الترتيب، لتسجل العملة الأوروبية تراجعًا اليوم إلى 7.53 دينار مقابل 7.68 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 8.50 دينار مقارنة بـ8.66 دينار.