سالفيني يدعو أوروبا إلى تبني المقترحات الإيطالية بشأن الهجرة

وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني (ا ف ب)

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن المقترحات الإيطالية بشأن المهاجرين ينبغي أن تصبح «أوروبية»، معربًا عن أمله في أن «تعود أوروبا للدفاع عن الحدود والحقوق والأمن لـ500 مليون من رعاياها».

وأثناء لقاء مشترك جمعه ونظيريه النمساوي هيربرت كيكل والألماني هورست سيهوفر في إنسبروك (النمسا)، أكد الوزير الإيطالي أن «انخفاض عدد المهاجرين يعني رسوّ عدد أقلّ من قوارب الهجرة»، وبالتالي «انخفاض عدد الموتى».

وأضاف: «ألتقي اليوم نظيريّ الفرنسي والسويسري»، وذلك بـ«هدف تغيير مسيرة أوروبا»، أي «الدفاع عن الحدود الخارجية، الحد من انطلاق قوارب الهجرة ومساعدة السلطات الليبية»، فقد «بدأ العمل أخيرًا على محمل الجد»، «فلم يكن ممكنًا حتى بضع سنوات خلت تصور هذا النوع من النتائج».

وخلص نائب رئيس الحكومة إلى القول «إنْ انخفض انطلاق قوارب الهجرة، سيكون هناك عدد أقل من الوافدين ومشاكل أقل أيضًا» بين البلدان المدعوة للاهتمام بشؤونهم. «ننتظر أن تُمَد يد المساعدة لإيطاليا في عملها».