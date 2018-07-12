سالفيني يدعو أوروبا إلى تبني المقترحات الإيطالية بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 01:28 مساء
وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني (ا ف ب)

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، إن المقترحات الإيطالية بشأن المهاجرين ينبغي أن تصبح «أوروبية»، معربًا عن أمله في أن «تعود أوروبا للدفاع عن الحدود والحقوق والأمن لـ500 مليون من رعاياها».

وأثناء لقاء مشترك جمعه ونظيريه النمساوي هيربرت كيكل والألماني هورست سيهوفر في إنسبروك (النمسا)، أكد الوزير الإيطالي أن «انخفاض عدد المهاجرين يعني رسوّ عدد أقلّ من قوارب الهجرة»، وبالتالي «انخفاض عدد الموتى».

وأضاف: «ألتقي اليوم نظيريّ الفرنسي والسويسري»، وذلك بـ«هدف تغيير مسيرة أوروبا»، أي «الدفاع عن الحدود الخارجية، الحد من انطلاق قوارب الهجرة ومساعدة السلطات الليبية»، فقد «بدأ العمل أخيرًا على محمل الجد»، «فلم يكن ممكنًا حتى بضع سنوات خلت تصور هذا النوع من النتائج».

وخلص نائب رئيس الحكومة إلى القول «إنْ انخفض انطلاق قوارب الهجرة، سيكون هناك عدد أقل من الوافدين ومشاكل أقل أيضًا» بين البلدان المدعوة للاهتمام بشؤونهم. «ننتظر أن تُمَد يد المساعدة لإيطاليا في عملها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا