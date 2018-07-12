صنع الله يشيد بجهود بريطانيا لحل أزمة الهلال النفطي

صنع الله خلال استقباله نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية لدى ليبيا أنجس ماكي. (الموقع الرسمي لمؤسسة النفط)

أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بجهود الحكومة البريطانية للتوصل إلى حل لأزمة موانئ خليج سرت والحريقة، وذلك خلال استقباله نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية لدى ليبيا أنجس ماكي.

وأثنى ماكي على رئيس مجلس إدارة المؤسسة لرفعه حالة القوة القاهرة عن موانئ النفط، بعد التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية المعنية، معربًا عن أمله في أن يعود إنتاج النفط قريبًا إلى مستوياته السابقة، حسب الموقع الرسمي للمؤسسة على الإنترنت.

وأكد صنع الله أهمية الالتزام بالشفافية باعتبارها الأداة الأساسية لمكافحة الفساد في البلاد، وقال إن «اقتصاد ليبيا ومواطنيها يطالبون بكشف كامل وتقرير مفصل عن النفقات المالية للدولة، لا بدّ لنا من تأمين مستقبل أفضل لليبيا».

من جانبه أثنى نائب رئيس بعثة السفارة البريطانية لدى ليبيا على العلاقة المتينة التي تربط بين شركات النفط البريطانية والمؤسسة الوطنية للنفط، معربًا عن رغبة بلاده في مواصلة تعزيز هذه العلاقة وتحقيق الرخاء والازدهار في جميع أنحاء ليبيا.