بدء تزويد محطات الوقود التابعة لشركة الطرق السريعة بالوقود في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 12:10 مساء

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، بدء تزويد محطات الوقود التابعة لشركة الطرق السريعة بالوقود في مدينة الزاوية.

وأخلى مدير المكتب الإعلامي بشركة البريقة أحمد المسلاتي مسؤولية «البريقة» عن وقف تزويد محطات الطرق السريعة بالوقود، مؤكدًا أن «الشركة ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الليبي وأنها بمنأى عن الخلافات القائمة بين إدارة الشركة المنقسمة إلى إدارتين»، بحسب وكالة الأنباء الليبية «وال».

وقال المسلاتي: «قامت الشركة بتزويد محطات شركة الطرق السريعة في طرابلس بالوقود بناء على أمر قضائي لصالحها في وقت سابق، بينما أوقف تزويد محطاتها في الزاوية أيضا بناءً علي أمر قضائي».

وتصل عدد المحطات التي تدار من قبل شركة الطرق السريعة في المنطقة الغربية نحو 80 محطة وقود.

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