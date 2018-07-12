حكومة الوفاق تناقش مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي دعم البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 11:08 صباحا

ناقش مندوبون من حكومة الوفاق الوطني، مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، اليوم الخميس، ملف دعم البلديات، في أول اجتماع مع اللجنة الفنية لبرنامج الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي.

وقالت السفارة الإيطالية في العاصمة طرابلس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الوكالة على أتم الاستعداد للاستثمار بالبنية التحتية في ليبيا، والمساواة في إيصال الخدمات وإتاحتها لجميع المواطنين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الشهر الجاري، تقديم سبعة ملايين يورو لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقالت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا ريبيرو، إن الصندوق نفّذ منذ عام 2016، 285 مشروعا في مدن بني وليد وبنغازي وككلة وسبها وسرت وطرابلس وأوباري، تشمل شبكات كهرباء، وبنية تحتية، ومستشفيات ومدارس، وفقا للحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وكان رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في ليبيا ستيفانون سوتجيا، قال إنه «من الواجب على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يقدما دعمًا قويًا ونشيطا لليبيا الآن (..) ويمكن للشعب الليبي أن يعتمد على الاتحاد الأوروبي في بحثه عن الاستقرار والتعافي».

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