الأرصاد: ارتفاع الرطوبة على المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا مستقرًا على أغلب مناطق الشمال مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

وقالت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إن درجات الحرارة تبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب وبعض مناطق الدواخل.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء صافية بوجه عام والرياح شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون متغيرة الاتجاه على بعض مناطق الدواخل.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 مْ على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 مْ على مناطق الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

في شمال شرق البلاد، تكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي صباح الباكر على بعض مناطق الجبل الاخضر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 28 و32 مْ على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 مْ على مناطق الدواخل، وتسجل انخفاضت غدت خصوصا على أجدابيا.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

في جنوب غرب البلاد، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق أقصى الجنوب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 مْ.