برنت يرتفع دولارًا معوضًا بعض الخسائر مع عودة صادرات ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 09:44 صباحا
ناقلة نفط مالطية. (فرانس برس)

ارتفع خام برنت أكثر من دولار، اليوم الخميس، معوضًا بعض خسائره، التي تكبدها الجلسة السابقة، إثر استئناف صادرات النفط الليبي وتنامي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الطلب.

كان خام برنت ارتفع 1.23 دولار بما يعادل 1.7% إلى 74.63 دولار للبرميل بعد أن هوى 6.9%، بحسب «رويترز».

وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 46 سنتًا أو 0.7% إلى 70.84 دولار للبرميل بعد أن نزل 5% الجلسة السابقة.

وقال جريج مكينا كبير محللي السوق لدى أكسي تريدر في سيدني: «الأسواق في آسيا أكثر استقراراً اليوم بكثير».

وكان إعلان المؤسسة الوطنية للنفط إعادة فتح أربعة مرافئ تصدير، بما ينهي مواجهة أوقفت معظم إنتاج النفط الليبي، أحد العوامل في التصحيح، حسبما ذكر المحللون.

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