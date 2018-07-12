مديرية أمن طرابلس: خطة لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 09:33 صباحا

قالت مديرية أمن طرابلس إنها أعدت خطة أمنية لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي ستبدأ يوم السبت المقبل.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الخطة الأمنية تتضمن انتشارًا كاملاً لدوريات المرور والنجدة والأمن المركزي، لتسهيل حركة السير بالطرقات العامة داخل المدينة، وكذلك تنقل المواطنين خلال فترة الامتحانات، ولتجاوز أي مختنقات مرورية قد تربك وصول الطلبة بالوقت المناسب.

كما تتضمن خطة المديرية، تواجدًا فاعلاً لمختلف الأجهزة الأمنية بكل اختصاصاتها الفنية لتأمين أماكن الامتحانات، مع تأكيدهم على الالتزام التام بتنفيذ الخطة وفق الواجبات الموكلة لكل اختصاص.

وأهابت المديرية بالطلبة الذين يستعدون لهذه الامتحانات بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في تسهيل مهامها وصولاً لسير الامتحانات بكل سهولة، داعية إلى الالتزام التام بإرشادات رجال الأمن المكلفين والتقيد بخطوط السير المعتمدة، وكذلك التقيد بأماكن إرساء السيارات بمحطات الوقوف المحددة.

كما أكدت مديرية أمن طرابلس في بيانها أنه لن يسمح مطلقًا للسيارات المعتمة والسيارات التي دون لوحات معدنية بالتواجد بمحيط أماكن الامتحانات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إف بي آي» يتهم مهندسًا في «آبل» بسرقة أسرار صناعية
علوم وتكنولوجيا
مارادونا يقول رأيه الصريح في الأرجنتين
رياضة عالمية
صحف عربية: محورية ليبيا في ولاية أوباما.. وتوجه أوروبي لدعم الاقتصاد الوطني
ليبيا
توقيف مسؤول في وزارة الدفاع السعودية تلقى 270 ألف دولار «رشوة»
عربى
«المركزي»: 8.91 مليار دولار إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
ليبيا
مصلحة الأحوال المدنية: من لديه مزاعم عن تزوير يتقدم للجهات المختصة
ليبيا
شركة الكهرباء: قطع التيار عن المؤسسات الحكومية إذا لم تلتزم بالإرشادات
عربى
صنع الله: أحذر من شبح الجوع.. وعلى المجبري وأسامة حماد معالجة «التهميش»
ليبيا
النويري يرد على تصريح العقاب بشأن تغيير محافظ المصرف المركزي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا