مديرية أمن طرابلس: خطة لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة

قالت مديرية أمن طرابلس إنها أعدت خطة أمنية لتأمين سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة التي ستبدأ يوم السبت المقبل.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الخطة الأمنية تتضمن انتشارًا كاملاً لدوريات المرور والنجدة والأمن المركزي، لتسهيل حركة السير بالطرقات العامة داخل المدينة، وكذلك تنقل المواطنين خلال فترة الامتحانات، ولتجاوز أي مختنقات مرورية قد تربك وصول الطلبة بالوقت المناسب.

كما تتضمن خطة المديرية، تواجدًا فاعلاً لمختلف الأجهزة الأمنية بكل اختصاصاتها الفنية لتأمين أماكن الامتحانات، مع تأكيدهم على الالتزام التام بتنفيذ الخطة وفق الواجبات الموكلة لكل اختصاص.

وأهابت المديرية بالطلبة الذين يستعدون لهذه الامتحانات بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في تسهيل مهامها وصولاً لسير الامتحانات بكل سهولة، داعية إلى الالتزام التام بإرشادات رجال الأمن المكلفين والتقيد بخطوط السير المعتمدة، وكذلك التقيد بأماكن إرساء السيارات بمحطات الوقوف المحددة.

كما أكدت مديرية أمن طرابلس في بيانها أنه لن يسمح مطلقًا للسيارات المعتمة والسيارات التي دون لوحات معدنية بالتواجد بمحيط أماكن الامتحانات.